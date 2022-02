Hogwarts Legacy, mese di uscita suggerito anche dall'artbook ufficiale del gioco

L'uscita di Hogwarts Legacy avverrà a settembre? A quanto pare c'è un altro elemento che lo suggerisce, ovverosia l'artbook ufficiale del gioco, che sarà disponibile appunto in quello stesso mese, per la precisione il 6 settembre.

Come già riportato, un insider sostiene che Hogwarts Legacy uscirà a settembre e dunque quella dell'artbook potrebbe essere interpretata coem una conferma, chiaramente in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Warner Bros.

Intitolato The Art and Making of Hogwarts Legacy, l'artbook includerà probabilmente una serie di concept art che andranno a illustrare il processo di sviluppo dell'atteso tie-in, la creazione dei personaggi e delle ambientazioni.

Naturalmente è possibile che la data di uscita del libro subisca delle modifiche, come del resto già accaduto a Hogwarts Legacy, rinviato al 2022 sebbene il lancio fosse inizialmente previsto per l'anno scorso.

Il gioco promette un'esperienza action RPG di grande spessore, in cui potremo visitare il castello di Hogswart e le location circostanti al comando di uno studente della celebre scuola di magia.