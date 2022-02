Dying Light 2: video confronto di Digital Foundry, ecco come gira su PS4/Pro e Xbox One/X

Digital Foundry ha condiviso un nuovo video confronto nel quale ci mostra le varie versioni di Dying Light 2, spiegando come gira il gioco su PS4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X. Potete vedere il filmato qui sopra.

Ovviamente, le versioni old gen di Dying Light 2 devono accettare una serie di compromessi rispetto a quelle PS5 e Xbox Series X|S, ma quali? Digital Foundry spiega che gli asset grafici di base sono perlopiù identici indipendentemente dalla generazione di console, ma ci sono alcune differenze in termini di illuminazione e occlusione ambientale.

La grossa differenza è ovviamente la risoluzione. Xbox One e PS4 devono accettare gli 864p non dinamici. PS4 Pro e Xbox One X, invece, arrivano a 1080p. Per quanto riguarda il frame rate, tutte le versioni sono bloccate a 30 FPS e perlopiù le prestazioni sono granitiche, con solo PS4 Pro che di tanto in tanto perde qualche frame. Purtroppo, c'è un notevole quantitativo di screen-tearing, soprattutto sui due modelli base delle console Microsoft e Sony. Come è ovvio, Xbox One X è la migliore tra le console old gen, in tale versione Dying Light 2 arriva a 1080p, 30 FPS granitici e ha il minor quantitativo di screen tearing.

Infine, ecco la nostra recensione di Dying Light 2 Stay Human.