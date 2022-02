Overwatch 2, beta imminente? I fan ne sono convinti per via di un grosso update

Una beta di Overwatch 2 potrebbe essere imminente, o quantomeno è ciò di cui sono convinti i fan dello sparatutto targato Blizzard dopo aver scoperto un grosso update interno.

Il fatto che l'aggiornamento in questione arrivi a pochi giorni dall'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è chiaramente un caso, ma rappresenta comunque un segnale molto positivo per il publisher e gli sviluppatori che ci lavorano.

Nello specifico, la versione interna di Overwatch 2 è passata dalla build 1.68 alla 2.0 su Battle.net, parliamo dunque di un balzo in avanti sostanziale per il titolo che ha inevitabilmente dato il via a sempre più insistenti voci sull'imminente lancio di una beta.

Stando ad alcuni commenti su Reddit, la build di Overwatch 2 utilizzata per i test interni non avrebbe motivo di passare dalla versione 1.68 alla 2.0 se non appunto in vista di un'apertura al pubblico.

Sappiamo tuttavia da un po' che Overwatch 2 verrà utilizzato per la prossima Overwatch League, dunque è possibile che l'aggiornamento del gioco punti in tale direzione.