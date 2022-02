Ghostwire: Tokyo, un video di gameplay mostra vari combattimenti

Ghostwire: Tokyo è protagonista di un video di gameplay da quasi sei minuti, pieno zeppo di combattimenti, pubblicato da Game Informer dopo la presentazione di ieri sera.

Nella nostra anteprima di Ghostwire: Tokyo abbiamo parlato di come il nuovo titolo di Tango Gameworks sia folle visionario e spettacolare, e il sistema di combattimento fa senz'altro parte di questa equazione, come mostra il filmato.

Ritrovatosi in possesso di poteri spirituali, il protagonista dell'avventura si trova infatti ad affrontare orde di pericolosi fantasmi che hanno invaso il centro di Tokyo in seguito a un misterioso evento sovrannaturale.

I rapidi gesti in stile ninja che il personaggio esegue per sferrare le proprie magie rendono davvero frenetiche queste sequenze di azione, dimostrando anche quanto sia ampio il repertorio che avremo a disposizione per difenderci.

Ghostwire: Tokyo sarà disponibile a partire dal 25 marzo su PC e PS5.