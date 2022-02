Steam ora dirà quanto spazio serve per un gioco prima di installarlo

Valve sta per introdurre su Steam un cambiamento molto interessante: i giochi diranno quanto spazio serve per installarli prima ancora di tentare l'istallazione. Per il momento, l'aggiornamento è disponibile solo per gli utenti del programma beta: tutti gli altri dovranno attendere che venga aggiunto nella versione base del client.

Questo nuovo indicatore apparirà accanto al tasto blu "Installa", a sinistra della voce "Tempo di gioco". Questo significa che andrà a sostituire la voce "Ultimo avvio" di Steam. Si tratta di un taglio non troppo problematico, visto che sapere quando è stato il giorno dell'ultimo avvio non è poi così fondamentale per la gestione della propria libreria.

Si tratta di un cambiamento minore ma, per chi ha molteplici giochi nella propria libreria e non tiene installati la maggior parte di essi sul computer, è un modo per sapere subito se si ha abbastanza spazio per il gioco senza dover passare attraverso varie finestre.

Logo di Steam

Crediamo anche che sia un cambiamento ottimo per chi utilizzerà Steam Deck. La console portatile ha ovviamente meno spazio di archiviazione di un computer medio (64 GB, 256 GB o 512 GB a seconda del modello), quindi avere una chiara visione delle dimensioni dei giochi è più che positivo.

Questa modifica non è comunque la prima novità che Valve ha introdotto su Steam in termini di gestione dei download e dello spazio di archiviazione. A settembre e dicembre, la piattaforma è stata aggiornata con alcune modifiche, compreso un nuovo Steam Hub che rende la ricerca dei giochi più semplice da gestire.

Steam si usa per giocare, ma si usa anche per comprare i propri giochi ovviamente. In questo periodo, gli appassionati stanno comprando sopratutto God of War, come dimostra la Top 10 dei giochi più venduti al 30 gennaio 2022.