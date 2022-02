Fortnite su Steam Deck? Non rientra nei piani, dice Epic Games

Fortnite non verrà supportato da Steam Deck: una bella doccia fredda per i tantissimi fan del battle royale di Epic Games, che per bocca di Tim Sweeney ha spiegato che portare il gioco sull'handheld Valve non rientra nei piani attuali dell'azienda.

La pur lunga lista dei giochi compatibili con Steam Deck non includerà dunque il popolarissimo free-to-play, e a quanto pare le motivazioni che hanno spinto Epic a prendere tale decisione sono puramente tecniche.

"Temiamo di non essere in grado di contrastare il cheating su larga scala in relazione a un'ampia gamma di configurazioni del kernel, incluse quelle custom", ha scritto Sweeney su Twitter.

Niente Fortnite su Steam Deck, dunque, ma Epic Games sta comunque collaborando con Valve su altri fronti, ad esempio massimizzare la compatibilità della tecnologia Easy Anti Cheat con il nuovo handheld.

Se il problema sono i cheater, esiste dunque la possibilità che in futuro, appurata l'affidabilità del sistema anti cheat, Fortnite possa fare il proprio debutto anche su Steam Deck.