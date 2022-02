Offerte Amazon: HDD da 8 TB compatibile con Xbox Series e One ancora in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un HDD da 8 TB. Il device è pensato per essere usato anche con Xbox Series X|S e Xbox One. Lo sconto segnalato è del 39%, ovvero di 116€. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo HDD è di 299.99€ ma il prezzo effettivo massimo, negli ultimi mesi, era di 230€ circa. Il prezzo odierno è disponibile dall'inizio di gennaio 2022. Si tratta di una modifica di prezzo molto interessante, fissa ma segnalata da Amazon comunque come un'offerta. Non sappiamo se il prezzo tornerà a risalire, quindi se siete interessanti conviene acquistarlo ora, visto che si tratta del miglior prezzo mai proposto.

Questo SSD monta un'illuminazione LED RGB. È compatibile con Xbox Series X, Xbox Series S e tutte le generazioni di Xbox One. Permette anche il collegamento e l'alimentazione delle periferiche grazie alle porte frontali USB-C e USB-A. Misura 4.1 x 19.8 x 11.8 cm; 1.06 Kg.

