PS5, Jade Raymond parla del primo progetto di Haven: spingerà la console al limite

Jade Raymond e alcuni dei suoi colleghi di Haven hanno parlato del primo progetto del team attualmente in sviluppo per PS5 e dell'intenzione di spingere la nuova console Sony al limite, sfruttandone appieno le capacità.

Come sappiamo, Haven lavora a un'esclusiva PS5 e i componenti dello studio vantano una grande esperienza nell'industria videoludica, tanto che Sony gli ha chiesto di cominciare a produrre subito due o tre giochi per la piattaforma, ma loro hanno preferito partire con un unico titolo.

"Il nostro obiettivo sarà quello di spingere le capacità tecniche di PlayStation 5 oltre gli attuali limiti", ha spiegato Jade Raymond. "Avremo la possibilità di lavorare con alcune persone in Sony che sono fra le migliori del loro campo, e ciò ci consentirà di creare giochi di eccellente qualità", ha aggiunto la sua collega Paola Jouyaux, co-fondatrice dell'azienda.

Come sappiamo, il primo progetto di Haven sarà un'esperienza online persistente per PC e PlayStation, sulla falsariga di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege ma probabilmente non uno sparatutto, visto che lo studio vuole portare nei suoi titoli concetti come l'inclusione e l'affetto.

"Non si tratterà semplicemente di giochi, bensì di piattaforme social per molti utenti", ha spiegato Paula Joynaux. È così che dev'essere: per durare, un gioco deve rimanere piacevole da visitare."

"Abbiamo progetti ambiziosi, ma ci adatteremo a seconda della situazione", ha detto la Raymond, ponendo però l'accento sui prodotti piuttosto che sulla crescita dello studio. "Sono i contenuti che contano: vogliamo rimanere focalizzati sull'esperienza di gioco e su ciò che attrae gli utenti."