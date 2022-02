Persona 5: quadro "Sayuri" in vendita come NFT da un truffatore, ironicamente

Ironicamente un truffatore (non sapremmo come altro definirlo, visto che non vanta alcun diritto sull'immagine) sta vendendo il quadro "Sayuri" visto in Persona 5, edizione Royal compresa, come NFT nel negozio digitale OpenSea.

Se avete giocato al capolavoro di Atlus e conoscete la storia del quadro, saprete perché l'intera operazione ha del paradossale. Per tutti gli altri spieghiamo brevemente (attenzione perché stiamo per dare delle anticipazioni su una parte di Persona 5):

Sayuri messa in vendita come NFT

Sayuri è un quadro realizzato dall'allieva di un famoso pittore, Madarame, il secondo boss del gioco, che lo ha fatto passare per suo truffando tutti. Il dipinto raffigura la donna con in braccio suo figlio Yusuke, un membro dei Phantom Thieves, il gruppo formato dai protagonisti del gioco.

Il fatto che qualcuno che non sia Atlus abbia estratto l'immagine di Sayuri dal gioco e l'abbia messa in vendita su OpenSea come NFT, realizzando di fatto una truffa, ha del paradossale, come avrebbe del paradossale che qualcuno ci spendesse sopra dei soldi, dimostrando di aver capito poco del senso di quella sezione del gioco e di quell'opera.

Ma del resto l'80% degli NFT su OpenSea sono truffe, a detta dei gestori stessi del sito, quindi c'è poco da stupirsi di operazioni simili. Oltretutto Sayuri non è nemmeno il primo furto di immagini di videogiochi famosi che finiscono per essere trasformati in NFT da chissà chi. Basta ad esempio cercare su OpenSea i nomi di franchise noti come Final Fantasy o Halo, tanto per citarne un paio, per trovare decine di NFT venduti senza alcun diritto.