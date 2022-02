Steam Deck: la batteria dura 1,5/2 ore con i tripla A

Stando alle prime prove su strada di Steam Deck, la batteria interna dura 1,5 / 2 ore se si gioca con dei tripla A al massimo dettaglio. Proprio oggi è scaduto l'embargo posto da Valve e sono apparse online le prime recensioni, che hanno dato un quadro generalmente positivo dell'apparecchio, pur con qualche criticità.

Tra queste spicca proprio la durata della batteria, non proprio esaltante nel caso non si vogliano sacrificare dettagli nei giochi. La stampa ha avuto modo di provare Steam Deck, che ricordiamo essere un ibrido tra un PC e una console portatile, con Control, Devil May Cry 5, Forza Horizon 5, Ghost Runner, Street Fighter V: Champions Edition, Portal 2 e Dead Cells.

Stando a quanto si può leggere, l'hardware di Valve si comporta molto bene con i giochi. La ventola fa un po' troppo rumore (a quanto pare Valve sistemerà il problema con con una patch), ma in generale i giudizi sono più che buoni. Peccato per la batteria, che rende necessario collegare il Deck alla presa elettrica in caso di sessioni di gioco troppo lunghe.

Qualcuno ha subito fatto notare che è in linea con la batteria di Nintendo Switch OLED, ma immaginiamo che non sia una grossa consolazione per chi si aspettava qualcosa di più.