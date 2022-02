Nacon ha acquisito Midgar Studio, lo sviluppatore di Edge of Eternity

Nacon ha acquisito lo sviluppatore del gioco di ruolo giapponese Edge of Eternity, Midgar Studio, come annunciato dal community manager dell'editore, Benjamin Vogt, e dal CEO dello studio Jeremy Zeler su Twitter.

"Siamo felici di dare il benvenuto tra le nostre software house a Midgar Studio (gli autori di "Edge of Eternity", chiamato confidenzialmente il Final Fantasy francese)."

"Midgar Studio si è unito alla famiglia Nacon. Facciamo dei giochi fantastici insieme!"

Nonostante qualche critica, Edge of Eternity è un gioco molto amato tra i videogiocatori, con il 78% di recensioni positive su Steam. Da notare che non è stato pubblicato da Nacon, ma da Dear Villager. Originariamente è stato lanciato in Accesso Anticipato nel 2018, con la versione definitiva arrivata solo a metà 2021. Il 10 febbraio 2022 uscirà anche su PS5, Xbox Series X e S, PS4 e Xbox One. La versione Nintendo Switch sarà disponibile a partire dal 23 febbraio 2022.