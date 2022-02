Gran Turismo 7: update 1.02 scovato, il peso totale del gioco aumenta

PlayStation Game Size ha condiviso nuove informazioni su Twitter riguardo a Gran Turismo 7, spiegando che è stato pubblicato sui server PlayStation l'update 1.020.000 e che il peso totale del gioco è aumentato.

Precisamente, in questo momento Gran Turismo 7 pesa 96,80 GB in versione PS5, mentre il 23 gennaio pesava 89,445 GB. Si trattava però della versione senza patch, quindi era naturale aspettarsi un aumento del peso. PlayStation Game Size precisa anche che la versione PS4 dell'update 1.020.000 pesa 16 GB.

Gran Turismo 7 sembra essere uno dei giochi più pesanti dei PlayStation Studios. Considerando che arriveranno per certo nuovi aggiornamenti e nuovi contenuti dopo la pubblicazione, pare destinato a diventare sempre più grande e a superare i 100 GB totali.

L'istallazione della versione digitale richiederà quindi un po' di tempo, ma per fortuna sarà possibile fare il pre-load a partire dal 25 febbraio 2022. La data di uscita è invece fissata per il 4 marzo 2022.

Ovviamente, è sempre possibile acquistare la versione fisica del gioco ed evitarsi un enorme pezzo del download, ricordiamo anche che Gran Turismo 7 è disponibile in preordine Amazon con 20€ per il PSN in omaggio, per PS5 e PS4.