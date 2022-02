Elden Ring: gameplay vari compaiono già su Twitch e YouTube, pericolo spoiler

Elden Ring è già nelle mani di vari utenti, a quanto pare, tanto che alcuni hanno già iniziato ad effettuare video gameplay su Twitch e YouTube, contravvenendo ovviamente agli embarghi visto che il gioco non è ufficialmente ancora uscito e costituendo un vero e proprio pericolo spoiler per chi non ha intenzione di ricevere anticipazioni sui contenuti.

Molti screenshot e sezioni di gioco sono stati pubblicati su Reddit, ma c'è anche chi ha iniziato a effettuare streaming su Twitch o caricare frammenti di video su YouTube. Su quest'ultimo, per esempio, è possibile già trovare l'intera sequenza iniziale di Elden Ring completa, cosa che ovviamente può rovinare la sorpresa a tutti, ma si stanno moltiplicando esempi simili e anche video di sequenze di gioco più avanzate.

Il motivo per cui c'è questa diffusione di video e materiali è semplicemente la rottura del day one da parte di alcuni rivenditori: considerando che giornalisti e influencer vari devono rispettare gli embarghi, è logico immaginare che chi non lo sta facendo siano utenti entrati in possesso di Elden Ring ben prima del tempo, visto che effettivamente il gioco è arrivato presso alcuni rivenditori già da giorni.

Il consiglio è dunque di stare attenti e magari passare alla larga da video e canali che contengono riferimenti a Elden Ring, nel caso in cui vogliate evitare anticipazioni e spoiler. Ricordiamo che il gioco uscirà il 25 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, proprio in queste ore sono state svelate le classi Confessore e Samurai, mentre il preordine Amazon della Launch Edition è disponibile ancora per una settimana.