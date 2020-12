Cyberpunk 2077: guida alle armi

In Cyberpunk 2077 i combattimenti sono un elemento fondamentale del gameplay. Di conseguenza, scegliere il giusto arsenale da portare con sé per le strade di Night City diventa quasi un obbligo per il giocatore, cosa che inizia a diventare complessa man mano che si avanza nel sottobosco criminale della città. Vediamo quali sono le caratteristiche peculiari di questo sistema e come sfruttarle a nostro vantaggio in questa guida alle armi di Cyberpunk 2077 .

Le classi

In Cyberpunk 2077 esistono due macrogruppi di armi: quelle dalla distanza e quelle per il corpo a corpo. Le prime si dividono in tre classi principali: Tradizionali, Smart e Tecnologiche. Le seconde, invece, sono differenziate in Lame e Armi Contundenti.



Armi Tradizionali

Rientrano in questa categoria tutte le armi che necessitano di polvere da sparo per funzionare. I proiettili di queste ultime hanno la possibilità di rimbalzare sulle superfici, così da riuscire a colpire i nemici che si riparano dietro le coperture.

Sono alcune delle armi più facilmente reperibili, in quanto esistono da molto più tempo e il loro costo è decisamente più accessibile per i cittadini di Night City.

Le armi tradizionali sono molto efficaci contro esseri umani con pochi impianti.



Armi Smart

Le armi smart sono tutte quelle bocche da fuoco che sparano micro-proiettili a ricerca in raffiche molto serrate. Con questi dispositivi non è necessario essere precisi nella mira, in quanto i proiettili raggiungeranno in automatico i bersagli che rientrano nell'ampio mirino che appare su schermo quando si impugna tale pistola o fucile.

Non infliggono lo stesso quantitativo di danni per colpo delle armi tradizionali o tecnologiche, ma possono essere parecchio efficienti, specialmente se ne trovate una che infligge un gran numero di danni.

Da notare che bisogna stare un po' lontani dal bersaglio per permettere ai proiettili a ricerca di andare a segno.



Armi Tecnologiche

Le armi tecnologiche sono fondamentali per abbattere le difese nemiche e per perforare armature o strati di metallo particolarmente resistenti. Di conseguenza, sono ottime nei combattimenti contro droni, mech e tutti quegli esseri umani "non più troppo umani". Inoltre, i colpi possono essere caricati, così da infliggere ulteriori danni.



Lame

Fanno parte di questa categoria tutte quelle armi bianche in grado di tagliare e, quindi, uccidere. Qui troviamo katane, coltelli, machete e tutto ciò che è un minimo affilato.

Se risparmiare gli avversari non è nel vostro stile, allora le lame sono la scelta che fa per voi.



Armi Contundenti

Le armi contundenti sono tutte quelle armi che, a differenza delle lame, non sono letali, ma metteranno comunque K.O. i vostri nemici. Fanno parte di questa categoria armi come manganelli e mazze da baseball.

Fondamentali se dovete consegnare qualche criminale vivo, oppure non amate uccidere chiunque.