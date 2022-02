Elden Ring: le prime copie sono arrivate nei negozi, occhio a possibili spoiler

Le prime copie retail di Elden Ring stanno arrivando nei negozi di tutto il mondo, come dimostrato da un utente su Reddit. Il che non dovrebbe stupire visto che il gioco è entrato in fase gold già da diversi giorni e che mancano ormai due settimane alla data di uscita, ma al tempo stesso significa che potenzialmente alcuni utenti potrebbero entrare in possesso di una copia in anticipo e condividere in rete spoiler di ogni genere.

Come segnala Gamerant, il manager di un negozio ha postato su Reddit una foto che ritrae due scatoloni pieni zeppi di copie retail per PS5 e Xbox Series X/One e steelbook in edizione limitata. L'utente ha affermato che in quanto responsabile del punto vendita non venderà nessuna copia in anticipo né ne approfitterà per accaparrarsene una per iniziare a giocare prima del lancio. Insomma, guardare ma non toccare. Un altro store nel Regno Unito, invece, sta facendo le cose in grande stile e oltre alle copie per la vendita ha esposto anche una fantastica statua di "Malenia - Blade of Miquella".

Elden Ring, una statua di Malenia

Detto questo, nei prossimi giorni verranno riforniti un gran numero di negozi in tutto il mondo e come al solito in questi casi c'è sempre il rischio concreto che qualche copia inizi a circolare con diversi giorni di anticipo. Di conseguenza YouTube, Twitter, Reddit e altri social potrebbero diventare dei campi minati nei prossimi giorni per chi vuole evitare spoiler.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Giusto ieri, FromSoftware ha svelato le classi Astrologo e Bandito.