Live a Live: trailer presenta i personaggi e le epoche del JRPG per Nintendo Switch

Il canale YouTube di Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Live a Live, riedizione rimasterizzata del JRPG per Nintendo Switch, che presenta i personaggi e i vari setting dove si svolgeranno le loro storie.

Annunciato durante il Direct di martedì scorso, Live a Live è una remaster del JRPG classe 1994 di Square Enix con grafica 2D-HD. Ciò che rende piuttosto peculiare questo gioco è che vivremo otto storie, ambientate in altrettante epoche e luoghi differenti e ognuna con il proprio protagonista.

Il trailer offre proprio una panoramica dei vari protagonisti che impersoneremo in questo classico. Pogo è un ragazzino che deve sopravvivere in un mondo preistorico, Sundown Kid invece è un pistolero del Selvaggio West, The Master è un maestro di arti marziali dell'antica Cina, Oboromaru è un ninja in missione nel Giappone dell'epoca Edo, Masaru Takahara è un lottatore dei giorni nostri che punta a diventare il più forte del mondo, Akira Tadokoro è un emarginato con poteri psichici in una società del futuro, Cube è un simpatico robottino di una stazione spaziale e infine Oersted è un cavaliere che deve sconfiggere il re dei demoni.

Il giocatore potrà affrontare le varie storie nell'ordine che preferisce e scoprire qual è il filo conduttore che accomuna ognuna di esse.

Live a Live sarà disponibile a partire dal 22 luglio per Nintendo Switch, con i preorder già disponibili sull'eShop.