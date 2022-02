Road 96 arriverà presto anche su PlayStation e Xbox

Road 96 ha un periodo di uscita anche su PlayStation e Xbox, dopo essere stato lanciato inizialmente su PC e Nintendo Switch nell'estate scorsa, diventando così un titolo multipiattaforma in maniera più completa e raggiungendo una maggiore quantità di utenti.

Digixart ha annunciato che Road 96 arriverà su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S nell'aprile 2022, ancora senza una data d'uscita precisa ma con un periodo ben definito, se non altro, a distanza di quasi un anno dal lancio originale su PC e Nintendo Switch.

Si tratta di un gioco molto particolare: Road 96 è un'avventura narrativa che ha alcuni elementi del roguelike che mette in scena un viaggio alla ricerca della libertà.

Il protagonista di Road 96, che possiamo scegliere tra diverse possibilità, vuole fuggire dal suo paese di Petria - che ha molti elementi in comune con l'America di Trump - per cercare la propria strada altrove e fuori da un paese che ha aspetti opprimenti.

Il viaggio diventa una vera e propria avventura, composto da varie scene che si concatenano una all'altra in maniera diversa a ogni run, consentendo anche di essere vissute in maniera differente in base alle scelte effettuate e alle abilità sbloccate che permangono anche di partita in partita, come in una sorta di roguelite. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Road 96.