Call of Duty Vanguard e Warzone: Snoop Dogg sarà il prossimo operatore, per Tom Henderson

Stando all'ultima soffiata del noto insider e giornalista Tom Henderson, Snoop Dogg sarà il prossimo operatore in arrivo su Call of Duty: Vanguard e Warzone. Esatto, proprio il celebre rapper e produttore discografico. E no, a quanto pare non è uno scherzo.

Come al solito, l'indiscrezione è stata condivisa da Hendersone sul suo profilo Twitter con un brevissimo messaggio, in cui afferma per l'appunto che Snoop Dogg potrebbe essere il prossimo operatore di Call of Duty: Vanguard e Warzone.

Non c'è nulla di ufficiale in merito, quindi prendete come al solito questa indiscrezione con le pinze. Tuttavia Tom Henderson in passato si è dimostrato una fonte molto affidabile e a pensarci bene questa collaborazione, per quanto stravagante, non è poi così impossibile.

Infatti, Snoop Dogg in passato ha collaborato con Activision Blizzard e per sua stessa ammissione è un grande fan della serie sparatutto. Nel 2014 il rapper è diventato il commentatore ufficiale delle modalità multiplayer di Call of Duty: Ghost sotto forma di DLC a pagamento. Dunque una nuova partnership non è da escludere a priori. E diciamocela tutta, dopo il clamoroso crossover di Call of Duty: Vanguard e Warzone con L'Attacco dei Giganti, possiamo aspettarci davvero qualsiasi cosa.

Nel frattempo, gli sviluppatori di Activision hanno ammesso che Warzone attualmente è in uno stato disastroso, promettendo l'arrivo di patch per risolvere i problemi prima del lancio di Call of Duty: Warzone 2, previsto per il 2022.