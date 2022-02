Elden Ring: l’exploit dei server della serie Dark Souls verrà reso pubblico prima del lancio

La persona che ha scoperto la grave vulnerabilità nel codice dei giochi della serie Dark Souls, che ha costretto Bandai Namco a chiudere per un tempo indefinito i server di gioco e che potrebbe rivelarsi problematica anche per Elden Ring, ha annunciato che svelerà pubblicamente i dettagli dell'exploit prima del lancio della nuova opera di From Software.

Per chi non lo sapesse, alcune settimane fa è stata scoperta una gravissima vulnerabilità nel codice di gioco della versione PC di Dark Souls 3, purtroppo condivisa anche con il primo e secondo capitolo della serie FromSoftware. Questa falla poteva essere sfruttata facilmente da un hacker per prendere possesso del PC degli utenti, rubare i dati personali e le password e molto altro ancora. Successivamente Bandai Namco ha deciso di chiudere temporaneamente i server per tutti i giochi della serie su PC. Fortunatamente pochi giorni fa, la compagnia ha annunciato di aver identificato il problema e di aver predisposto misure di sicurezza adeguate per il lancio di Elden Ring su tutte le piattaforme.

Ora che il peggio è passato, una delle persone che hanno scoperto la vulnerabilità ha annunciato che svelerà pubblicamente i dettagli dell'exploit prima del lancio di Elden Ring.

"FromSoftware ha annunciato i suoi piani per quanto riguarda i server di Dark Souls e confermato che l'exploit verrà risolto in Elden Ring", ha affermato l'utente in questione a VGC. "Per questo, ho in programma di divulgarlo pubblicamente. Per ora, non conosco la data esatta poiché sarò piuttosto impegnato la prossima settimana, ma avverrà pochi giorni o una settimana prima dell'uscita di Elden Ring."

Chiariamo che non si tratta di un azione volta a danneggiare gli utenti. Semplicemente è pratica comune per gli hacker divulgare pubblicamente falle nella sicurezza di una compagnia per spingerla a mantenere le promessa di risolverla il prima possibile. A riprova della sua buona fede, lo stesso utente aveva avvisato Bandai Namco e FromSoftware mesi prima che il problema diventasse di domino pubblico, contattando il servizio di assistenza e allegando tutta la documentazione necessaria.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Nel frattempo le prime copie retail sono già arrivate in alcuni negozi, occhio ai possibili spoiler in rete.