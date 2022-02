Dark Souls, i server PC saranno sistemati dopo il lancio di Elden Ring, che ha la priorità

I server della versione PC dei Dark Souls saranno sistemati dopo il lancio di Elden Ring. Il nuovo gioco di FromSoftware ha la priorità su tutto il resto. A farlo sapere, tramite un messaggio Twitter spedito dall'account ufficiale del franchise Dark Souls, è stato l'editore Bandai Namco, che ne ha anche approfittato per spiegare meglio la situazione.

Leggiamo il messaggio completo, che è molto chiaro ed essenzialmente dice che c'è da pazientare:

"Bandai Namco Entertainment e FromSoftware sono a conoscenza delle difficoltà tecniche che i giocatori stanno sperimentando con le versioni PC dei giochi della serie Dark Souls.

Vogliamo ringraziare l'intera comunità di Dark Souls e i giocatori che ci hanno contattati per esprimere le loro preoccupazione e indicarci le possibili soluzioni. Grazie a voi abbiamo identificato la causa del problema e stiamo lavorando per risolvere.

Inoltre, abbiamo esteso le verifiche a Elden Ring, il nostro nuovo titolo in arrivo il 25 febbraio, e ci siamo assicurati di predisporre le misure di sicurezza adeguate per il lancio su tutte le piattaforme.

A causa del tempo richiesto per preparare i test, i servizi online dei Dark Souls su PC non saranno ripristinati fino a dopo il lancio di Elden Ring. Continueremo a fare tutto ciò che possiamo per ripristinare i servizi il prima possibile.

Faremo un annuncio non appena avremo calendarizzato con precisione il ritorno dei servizi online. Vi preghiamo quindi di rimanere sintonizzati sui social media dei Dark Souls per i futuri aggiornamenti.

Infine, permetteteci di ringraziare ancora una volta la nostra appassionatissima comunità."