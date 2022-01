Dark Souls: server offline per tutta la saga, FromSoftware indaga sulla vulnerabilità PC

L'account Twitter ufficiale di Dark Souls ha annunciato che i server PvP di Dark Souls 3, Dark Souls 2 e Dark Souls Remastered sono stati disattivati per investigare sulle recente segnalazioni di una vulnerabilità che potrebbe permettere a utenti esterni di prendere il controllo del nostro sistema.

Precisamente, l'account ufficiale ha scritto: "I server PvP per Dark Souls 3, Dark Souls 2 e Dark Souls Remastered sono stati temporaneamente disattivati per permettere al team di investigare le recenti segnalazioni di un problema con i servizi online. I server di Dark Souls Prepare to Die Edition si aggiungeranno a questa lista a breve. Ci scusiamo per l'inconveniente."

In un secondo Tweet, l'account ufficiale afferma che i server PvP della versione Xbox e della versione PlayStation dei giochi citati non sono coinvolti in questa fase di investigazione, quindi su console sarà possibile continuare a giocare senza alcun tipo di problema.

Speriamo che gli sviluppatori identifichino il problema e risolvano la cosa quanto prima. Nel frattempo, visto che siete costretti a rimanere offline, potete giocare senza problemi a Dark Souls Nightfall in versione demo, da poco aggiornata all'update 1.1: ecco come scaricarlo e istallarlo.