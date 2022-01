Dark Souls Nightfall: versione demo 1.1 disponibile, come istallarla e scaricarla

Dark Souls Nightfall è ora disponibile su PC, come mod per Dark Souls Remastered. Precisamente, è disponibile la demo, che è anche stata aggiornata alla versione 1.1. Ecco i dettagli sull'update, su come scaricarlo e come istallarlo.

Prima di tutto, la versione 1.1 delle demo di Dark Souls Nightfall introduce le seguenti modifiche rispetto alla versione 1.0:

La durabilità delle armi è ora infinita (indicata come 0): per i file creati nella versione 1.0, è possibile riparare le armi alle sorgenti (ovvero i nuovi falò)

Il secondo boss è stato ribilanciato e infligge ora meno danni; è stato modificato anche lo spawn di alcuni nemici nella bossfight

Rimossi alcuni nemici dalle aree più affollate

Il volume della musica è ora più regolare

Risolti alcuni glitch visivi nella mappa

Il punto di apparizione è posizionato subito davanti all'Altare, non dopo l'uscita verso le Rovine del Demone

Cassa senza fondo ora disponibile alle sorgenti (i nuovi falò)

Per poter istallare la versione 1.1 della demo di Dark Souls Nightfall si deve prima di tutto cancellare la versione 1.0. Per farlo, si deve avviare l'exe di Nightfall e selezionare l'opzione 2 che ripristina i file originali di Dark Souls Remastered, presenti della cartella backup. Se volete essere sicuri di avere la versione vanilla del gioco, potete usare Steam: fate click destro sul gioco, scegliete Proprietà, File locali e infine "Verifica integrita dei file di gioco...".

Se invece non avete mai istallato Dark Souls Nightfall e la versione 1.1 della demo è la prima che scaricate, dovete solo eseguire l'exe, far creare il backup di Dark Souls Remastered (verificate di non aver installato altre mod, prima) e successivamente selezionare l'opzione 1, ovvero l'istallazione. Fatto ciò, dovete solo avviare il gioco da Steam. Ricordate di giocare offline, per evitare problemi.

Per scaricare la versione 1.1 della demo di Dark Souls Nightfall, dovete solo seguire il link presente nel tweet qui sotto.

Diteci, avete già provato Dark Souls Nightfall? Cosa ne pensate?