PlayStation Store: sconti di fine gennaio 2022, 10 giochi a meno di 5€ da non perdere

In questo momento, sono disponibili gli sconti del PlayStation Store per PS4 e PS5. Le offerte di fine gennaio 2022 sono molteplici e, per abituarvi a scovare le migliori, abbiamo selezionato dieci giochi a meno di 5€ che non dovreste perdervi, se ancora non li avete acquistati.

Ecco la lista dei giochi del PS Store in sconto a meno di 5€ che vogliamo consigliarvi:

Segnaliamo anche che alcuni di questi giochi (precisamente, The Surge, Yoku's Island Express, Metro 2033 Redux, Little Nightmares e INSIDE) propongono anche una versione di prova gratuita, che permette di provare i primi minuti e capire quindi se il gioco fa per noi, prima di acquistarlo. Gli sconti del PlayStation Store termineranno il 3 febbraio 2022, quindi avete un po' di tempo per fare le vostre prove. Inoltre, alcuni di questi giochi (The Surge, Metro 2033 Redux e Little Nightmares) sono disponibili anche su PS Now, giocabili sia in streaming che tramite download.

INSIDE è un gioco d'avventura platform-puzzle dai creatori di Limbo. Last Day of June è un'avventura narrativa dagli italiani di Ovosonico. Little Nightmare è un'avventura puzzle platform horror. Mighty No. 9 è un gioco d'azione e piattaforme dal creatore di Mega Man. Metro 2033 Resux è la versione remaster di uno sparatutto survival, uno dei capitoli precedenti di Metro Exodus. Tomb Raider Definitive Edition è la remaster PS4 del primo capitolo della più recente trilogia di Lara Croft. Yoku's Island Express è un metrodvania in stile pinball. Overcooked è un party game a tema culinario per massimo 4 giocatori. Machinarium è un'avventura punta e clicca di Amanita Design. The Surge è un gioco d'azione in stile souls-like a tema sci-fi.