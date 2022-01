Leggende Pokémon Arceus: il gioco completo è già in streaming su Twitch e su YouTube

Pokémon Leggende: Arceus sta già circolando in rete questa settimana, e ora sembra che interi playthrough del gioco siano disponibili in streaming su Twitch e come VOD su YouTube.

My Nintendo News scrive: "Sembra che alcune persone che hanno ricevuto il gioco in anticipo abbiano caricato il gioco su siti ROM illegali, il che significa che Leggende Pokémon Arceus è ora giocabile tramite un emulatore. Alcuni di coloro che hanno scaricato le ROM hanno fatto live streaming del gioco su Twitch e mentre scrivo ci sono persone online che ci stanno giocano e stanno eseguendo uno streaming del gioco completo per un piccolo numero di spettatori".

Uno dei Pokémon da esplorazione di Leggende Pokèmon Arceus

Nintendolife ha verificato le informazioni e ha confermato che è tutto vero. In una sessione su Twitch, un allenatore aveva un party completo di Pokémon intorno al livello 50. Probabilmente queste persone stanno giocando il più possibile e probabilmente avranno finito l'intera avventura prima ancora dell'uscita di Leggende Pokémon Arceus.

