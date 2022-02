Genshin Impact: il cosplay di Ningguang di Kisaragiash è splendido

L'universo di Genshin Impact è caratterizzato da un vasto e variegato cast di personaggi in costante espansione, offrendo sempre nuovi spunti ai cosplayer di tutto il mondo. Quello che vi proponiamo oggi è il cosplay di Ningguang firmato da Kisaragiash, ispirato alla nuova skin con abito elegante introdotta con il recente festival di Lyue.

Ningguang è uno dei personaggi giocabili di Genshin Impact disponibili fin dal debutto del gioco avvenuto a settembre dello scorso anno. Viene descritta come una donna d'affari di successo, che ha costruito la sua immensa fortuna con il duro lavoro e sfruttando una fitta rete di contatti e informatori che si è costruita nel tempo, fino a diventare uno dei leader di Liyue.

Kisarigash in passato ha già vestito i panni della Tianquan con ottimi risultati, ma stavolta si è decisamente superata. Il suo cosplay si ispira al vestito da sera blu sfoggiato da Ningguang durante il recente festival di Liyue di Genshin Impact e ottenibile come skin gratuita. Il risultato, come potrete constatare nello scatto qui sotto, è eccezionale, con la modella giapponese che risplende grazie a questo abito elegante, di cui è stato curato ogni minimo dettaglio.

Rimanendo nel Teyvat di Genshin Impact, vi suggeriamo anche l'elettrizzante cosplay di Kujou Sara realizzato da Larissa Rochefort.

Che ne pensate del cosplay di Ningguang realizzato da Kararigash?