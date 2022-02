Life is Strange e Disco Elysium diventeranno film o serie su Amazon Prime Video

Life is Strange, Disco Elysium ed eventualmente ulteriori produzioni videoludiche diventeranno film o serie televisive prodotte da Amazon Studios e realizzate da dj2 Entertainment.

Quest'ultima è l'azienda che ha contribuito alla creazione di Sonic il Film (recensione) e il relativo sequel, specializzandosi appunto nella riduzione di videogame in show live action, destinati in questo caso alla piattaforma Amazon Prime Video.

Parliamo peraltro della stessa compagnia che farà diventare It Takes Two un film, nell'ambito di un genere che si sta ritagliando sempre più spazio sia al cinema che in televisione.

"dj2 è convinta da tempo che i videogiochi possano diventare il materiale di partenza per storie che vengano raccontate sotto forma di serie televisive e film, e che è stata solo la mancanza di amore e rispetto per questa forma d'arte a impedire in passato la nascita di adattamenti di successo", ha dichiarato il produttore Dmitri M. Johnson.

"Inoltre è davvero un onore poter contare su Prime Video come partner, un partner che ci supporta davvero e supporta la nostra ambizione nel raccontare le migliori storie videoludiche internazionali senza porre limiti a quanto in alto miriamo."