Pac-Man: Bandai Namco e Benetton lanciano una linea di abbigliamento per bambini

L'editore giapponese Bandai Namco e Benetton Group hanno annunciato il lancio di una linea di abbigliamento per bambini a tema Pac-Man, lo storico personaggio dei videogiochi che da queste parti non dovrebbe avere bisogno di presentazioni.

La collezione, che sarà lanciata sul mercato globale, comprende magliette e felpe per bambini e per bambine, ed è già disponibile nei negozi Benetton di tutto il mondo e in quello online.

Una maglietta di Pac-Man di Benetton

"Siamo davvero felici di aver siglato questa importante partnership con Benetton per il nostro franchise leggendario di PAC-MAN", ha dichiarato Aadil Tayouga, EMEA Head of Licensing and Strategic Partnerships di BANDAI NAMCO Europe S.A.S. "Entrambi i nostri marchi sono colorati, hanno una lunga storia e attraggono ogni generazione. Siamo davvero orgogliosi di questa collezione che riesce a catturare tutto il divertimento, la gioia nonché il lato più colorato e vivace di PAC-MAN".

Per Benetton, PAC-MAN è un simbolo di divertimento e accessibilità da decenni e la compagnia è davvero felice di lanciare questa collezione per bambini davvero unica in tutto il mondo. Il DNA di entrambe le aziende si basa fortemente sui colori e la vivacità, e questa collezione, grazie ai suoi colori e motivi vivaci, rappresenta alla perfezione entrambi i marchi.

Nel caso foste interessati, questa è la pagina del negozio online con la collezione di Pac-Man. Se siete più tradizionalisti e volete andare fisicamente a vedere e comprare i vestiti, cliccate qui.