Nintendo Switch: disponibile l’app di Crunchyroll con oltre 1.000 serie anime gratis

L'app di Crunchyroll, il celebre servizio di streaming di anime gratuito, da ora è disponibile per Nintendo Switch, il che significa che potrete visionare oltre mille serie animate dal Giappone dalla console della grande N.

Potrete scaricare gratuitamente l'app di Crunchyroll sul vostro Nintendo Switch direttamente dall'eShop della console. A questo link trovate la pagina dedicata della versione web dello store Nintendo.

Per chi non lo sapesse, Crunchyroll è una piattaforma di streaming di anime completamente gratuita che permette di guardare oltre 1.000 serie con sottotitoli in diverse lingue, incluso l'italiano.

Tra le serie anime più recenti attualmente disponibili per la visione su Crunchyroll troviamo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, l'ultima stagione di My Hero Academia, Tokyo Revengers, ma anche grandi classici come One Piece, Naruto Shippuden e le Bizzarre Avventure di JoJo. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Come accennato in precedenza Crunchyroll è una piattaforma gratuita, ma durante la visione degli episodi sono presenti degli intervalli pubblicitari. In tal senso potrebbe interessarvi sottoscrivere un abbonamento Premium di Crunchyroll che offre i seguenti vantaggi:

Nessuna pubblicità

Nuovi episodi un'ora dopo la trasmissione in Giappone

Visualizzazione offline

I nuovi utenti possono usufruire di una prova gratis di 14 giorni a Premium. I prezzi della sottoscrizione sono di 4,99 euro al mese per l'abbonamento "Fan" (senza visualizzazione offline), 6,49 euro al mese per quello "Mega-fan" e infine 64,99 euro per la sottoscrizione annuale a "Mega-fan" (sconto del 16% rispetto a quello mensile).