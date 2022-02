Xbox Game Pass: i giochi che lasciano l'abbonamento il 28 febbraio 2022

A questi bisogna anche aggiungere la rimozione di Titanfall, il primo capitolo dello sparatutto Respawn Entertainment, che verrà rimosso da EA Play l'1 marzo 2022, in base alla decisione presa dal team e da EA di spegnere i server e chiudere il supporto per il gioco, a cui si accompagna anche la sua rimozione dal servizio su abbonamento di Electronic Arts e di conseguenza dal Game Pass Ultimate.

Il bilancio continua ad essere nettamente positivo, considerando che la quantità di titoli che lasciano il catalogo sembra essere costantemente inferiore a quella dei giochi aggiunti ogni mese al servizio. Abbiamo intanto visto i giochi della seconda mandata di febbraio 2022 annunciati in via ufficiale per Xbox Game Pass in queste ore, completando in questo modo il quadro degli aggiornamenti previsti nel corso del mese sull'abbonamento.

Tutto questo salvo ulteriori annunci e sorprese, cosa che può comunque accadere in base a quanto ci ha abituato Xbox Game Pass in questi anni.