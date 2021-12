Titanfall: il primo capitolo verrà rimosso dalla vendita e dai servizi su abbonamento

Il primo capitolo di Titanfall verrà rimosso dalla vendita in retail e digitale e anche dai cataloghi dei servizi su abbonamento, questa è la decisione comunicata in via ufficiale oggi dal team Respawn Entertainment con il messaggio riportato qui sotto.

Il gioco giunge dunque al termine del suo ciclo vitale, a oltre sette anni dall'uscita originale, rimanendo comunque giocabile da chi lo possiede ancora nel prossimo futuro, visto che i server rimarranno attivi, almeno per un po', oltre ovviamente a spostare l'attenzione su Titanfall 2.



"Titanfall è parte del nostro DNA qui in Respawn. È un gioco che ha mostrato l'ambizione dello studio quando è uscito per la prima volta più di 7 anni fa e continua ad essere un punto di riferimento in termini di innovazione, cosa che cerchiamo di portare avanti anche nei nostri giochi successivi.

Abbiamo preso la decisione di chiudere le vendite dell'originale Titanfall a partire da oggi e rimuoveremo il gioco anche dai servizi su abbonamento l'1 marzo 2022.

Titanfall, un'immagine dell'originale Continueremo, comunque, a mantenere attivi i server live per la base di fan dedicata che sta ancora giocando e per coloro che possono il gioco e ogni tanto vogliono lanciarsi in battaglia.

Siate certi che Titanfall è un elemento centrale nel DNA di Respawn e questo incredibile universo continuerà. Oggi in Titanfall 2 e Apex Legends, ma anche nel futuro. Questo franchise è un punto di riferimento per il calibro delle esperienze che vogliamo continuare a creare qui in Respawn. Grazie dall'interno team.

Insomma, il primo Titanfall cessa di esistere come prodotto acquistabile sul mercato e verrà eliminato dai servizi su abbonamento a partire da marzo 2022, ma se non altro i server saranno ancora attivi e Respawn ha assicurato che la serie avrà un futuro, nonostante su Titanfall 3 pare che ancora non si muova nulla.