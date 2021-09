Titanfall 3: ancora non si è mosso nulla, stando a Respawn

Titanfall 3 non esiste, ossia ancora non si è mosso nulla riguardo al progetto. A dirlo è stato il community coordinator di Respawn Entertainment Jason Garza durante un recente stream sul suo canale YouTube, dove ha ricevuto diverse domande proprio sul terzo Titanfall.

Inizialmente Garza ci ha scherzato su, dicendo che è solo un vecchio gioco con dei mech, per poi raffreddare completamente gli animi: "Come ho già avuto modo di dire, non c'è niente in lavorazione in questo momento. Non c'è niente. Abbiamo troppi giochi già in lavorazione."

Stuzzicato dagli spettatori, Garza ha confermato che comunque il team di sviluppo è al lavoro per risolvere alcuni dei problemi dei vecchi Titanfall e che presto ci saranno delle novità. Per chi non lo sapesse, Titanfall 1 e 2 hanno avuto molti problemi recentemente a causa di attacchi hacker, motivati proprio dalla volontà di veder rivitalizzato il franchise. Lo stesso Apex Legends ha subito degli attacchi per lo stesso motivo.

Respawn ha poi chiarito che i primi due Titanfall non sono stati abbandonati, ma che ci lavorano ben poche persone (una o due). Ovviamente la maggior parte del supporto è stato dirottato su Apex Legends, titolo di ben altro successo che macina milioni di giocatori al mese.