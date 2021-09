Battlefield 2042: l'accesso anticipato alla beta sparisce dai bonus prenotazione per PS4

Electronic Arts sembra aver rimosso l'accesso anticipato alla beta della versione PS4 di Battlefield 2042 dai bonus per chi prenota il gioco. I motivi potrebbero essere diversi: non ci sarà più alcuna beta in accesso anticipato su PS4, non ci sarà proprio alcuna beta sulla vecchia console di Sony, oppure si tratta di un semplice errore, che sarà corretto nelle prossime ore.

Interessante notare che la versione PS5 include ancora l'accesso anticipato alla beta tra i bonus delle prenotazioni, come potete vedere nelle immagini sottostanti.

Battlefield 2042 su PS5 darà l'accesso anticipato alla beta

Battlefield 2042 su PS4 non darà l'accesso anticipato alla beta

Quindi la beta PS4 di Battlefield 2042 ci sarà o non ci sarà? Difficile dirlo, ma una fonte abbastanza attendibile, PlayStation Game Size, ha fatto notare come non ci siano client per PS4 caricati sul PSN, lì dove il client per PS5 è stato caricato già diverso tempo fa. Naturalmente anche questa non è una prova, ma tutto considerato, i segni ci sembrano difficilmente fraintendibili e abbastanza unidirezionali.

Per il resto vi ricordiamo che Battlefield 2042 è stato da poco rinviato e che uscirà il 19 novembre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X e S e Xbox One.