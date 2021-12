Rainbow Six Extraction: video su come funzionano le mappe, le missioni e i livelli di difficoltà

Ubisoft ha pubblicato un nuovo video di Rainbow Six Extraction per spiegarci come funzionano le mappe, le missioni e i livelli di difficoltà. Il filmato dura più di otto minuti e mostra, attraverso delle sequenze di gameplay inedite, come funzionano i diversi aspetti del gioco.

Ad esempio viene ricordato che ci saranno dodici tipi di missione: Triangolazione, Salvataggio disperso, Esemplare vito, Sabotaggio, Difendi Scanner, Portale, Tracciamento Nidi, Blocco, Biopsia, Decontaminazione, Battuta di caccia e Salvataggio. In alcuni casi il nome svela molto su come si svolgeranno, in altri meno. L'importante però è che sembra esserci una grossa varietà.

Per quanto riguarda le mappe, invece, si parla di ambientazioni sparse per tutto il continente americano, per un totale di dodici disponibili al lancio. Ogni mappa avrà la sua atmosfera e i suoi obiettivi specifici, legati alle sue particolarità.

Leggiamo la descrizione ufficiale del video:

In Rainbow Six Extraction, la tua missione è entrare, compiere il tuo dovere e uscire. Ma nessuna missione sarà uguale a un'altra e in questo episodio di Rainbow Six Extraction - "Occhi puntati su", daremo uno sguardo a come mappe diverse e obiettivi diversi si combineranno per creare una serie di differenti possibiltà.

Prima di lasciarvi al filmato, che trovate in testa alla notizia, vi ricordiamo che Rainbow Six Extraction sarà lanciato il 20 gennaio 2022 su PS5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One, Stadia e PC.