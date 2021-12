Prime Gaming: disponibili i giochi gratis per gli abbonati di dicembre 2021, alcuni eccellenti

Ottimo mese questo dicembre 2021 per gli abbonati a Prime Gaming, che possono riscattare dei giochi gratis davvero interessanti, sia dal client di Amazon, sia da negozi esterni. I nomi più altisonanti sono sicuramente gli ottimi Need for Speed: Hot Pursuit Remastered e Football Manager 2021, ma valgono sicuramente la pena di essere giocati anche l'eccellente Frostpunk, il ben fatto Journey to the Savage Planet, nonché Tales of Monkey Island, una delle più apprezzate avventure Telltale della prima ora.

Leggiamo l'elenco completo dei giochi e i negozi digitali dove possono essere riscattati:

Per riscattare i giochi andate sulla pagina ufficiale di Prime Gaming, scorrete fino in fondo e cliccate sul pulsante "Riscatta" sotto all'anteprima di ogni titolo. Per i giochi che vanno riscattati su negozi esterni, seguite le istruzioni fornite.