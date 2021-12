Non solo Vampire The Masquerade: Swansong, altri posticipi annunciati da Nacon

Nacon ha modificato il suo programma di rilascio dei giochi previsti per il 2022, annunciando in queste ore ulteriori posticipi oltre a quello già noto di Vampire: The Masquerade - Swansong, riguardanti anche altri giochi in arrivo nel corso dell'anno prossimo.

Durante il resoconto dei suoi risultati finanziari del trimestre e degli obiettivi 2021/22, Nacon ha dunque condiviso il suo nuovo programma di rilascio per quattro giochi del catalogo: oltre al posticipo di Vampire: The Masquerade - Swansong, spostato al 19 maggio 2022, anche Blood Bowl 3, Train Life: A Railway Simulator e Hotel Life: A Resort Simulator sono stati rinviati.

Inizialmente previsto per il rilascio a febbraio 2022, Blood Bowl 3, un adattamento del gioco da tavolo di Games Workshop, uscirà successivamente nel 2022, ancora senza una data di uscita definita.

Blood Bowl 3 presenta una strana commistione tra strategia e football nel mondo di Warhammer

Il gioco, riferisce Nacon, ha già ricevuto molti feedback positivi e Cyanide Studio continua lo sviluppo per garantire un adattamento di alta qualità del famoso board game. I fan possono ancora provare Blood Bowl 3 prima della sua uscita grazie alla prossima closed beta prima del lancio.

Il programma di Train Life: A Railway Simulator è stato rimandato a giugno 2022, quando sarà rilasciata la versione finale. Train Life è una simulazione che combina la guida dei treni con la gestione della compagnia ferroviaria. È stato accolto molto positivamente dagli utenti fin dal lancio di accesso anticipato lo scorso agosto e si attende ora l'arrivo della versione definitiva. Lo sviluppatore, Simteract, sta accogliendo i feedback della community e vuole prendersi il tempo necessario per soddisfare le aspettative dei giocatori, implementare le loro richieste e migliorare il gioco attuale aggiungendo nuovi contenuti e caratteristiche.

Infine, Hotel Life: A Resort Simulator è un gioco di simulazione alberghiera, atteso verso la metà del 2022.

"L'obiettivo editoriale di Nacon è sempre stato quello di soddisfare le aspettative dei giocatori più esigenti", ha detto Benoît Clerc, Head of Publishing di Nacon. "La pandemia ha avuto un impatto sui tempi di produzione, e queste nuove date permetteranno ai nostri team di sviluppo di dare ai fan giochi rifiniti senza compromettere i nostri obiettivi di qualità".