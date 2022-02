Dynasty Warriors 9: Empires disponibile da oggi, trailer di lancio

Dynasty Warriors 9: Empires è disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Koei Tecmo.

Se avete letto la nostra recensione di Dynasty Warriors 9: Empires saprete che purtroppo questo nuovo episodio della serie Musou strategica non ci ha entusiasmati, anzi si è rivelato un po' troppo limitato e ripetitivo in termini di gameplay.

"DYNASTY WARRIORS 9 Empires consente ai giocatori di vivere l'esperienza dei Tre Regni, giocando nei panni di 94 degli ufficiali più famosi e temuti di DYNASTY WARRIORS 9", recita il comunicato ufficiale.

"Immergiti in una missione per sconfiggere una fortezza nemica nel nuovissimo assedio del castello evoluto, o gioca a fare politica dietro le quinte, impostando logistica e alleanze mentre formuli piani segreti nella tua missione per dominare il regno."

"Il gioco presenta scenari che trasportano i fan in periodi diversi, consentendo loro di rivivere momenti storici come la Ribellione dei Turbanti Gialli e la Battaglia di Chibi. Ma questo non significa che i giocatori dovranno seguire la storia per avere successo."

"Riscrivi la tua storia dei Tre Regni in modi che non avresti mai immaginato, come unificare la Cina con tutti gli ufficiali di Wu ancora vivi, o riunire i tuoi ufficiali preferiti in un unico comando, o anche scatenare una ribellione per prendere il controllo della mappa geografica!"

"Inoltre, i fan potranno creare i propri ufficiali all'interno della ricca edit mode del gioco. Da acconciature distinte, pittura per il viso e tatuaggi a armature e equipaggiamento a strati, puoi creare l'eroe o il cattivo dei tuoi sogni prima di colpire le forze nemiche in una ricerca generazionale di potere e gloria."

"I seguenti bonus speciali possono essere scaricati dal PlayStation Store, dal Nintendo e-Shop o dal Microsoft Store fino al 28 febbraio 2022: Male Custom Zhao Yun Set, Male Custom Guo Jia Set, Male Custom Lu Xun Set, Female Custom Xin Xianying Set, Female Custom Lu Lingqi Set. Alcuni di questi articoli potrebbero essere resi disponibili per l'acquisto in un secondo momento."