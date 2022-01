Discord: ora è possibile collegare l'account PlayStation per mostrare agli amici cosa si gioca

Discord ha annunciato che da ora è possibile collegare al suo software il proprio account PlayStation per mostrare agli amici cosa si sta giocando. Attualmente è in corso il rilascio preliminare della nuova caratteristica, che nel giro di qualche ora dovrebbe diventare disponibile in tutti i territori.

Il post ufficiale dell'annuncio recita che "a partire da oggi stiamo rendendo disponibile gradualmente la possibilità di collegare il vostro account PSN a Discord per mostrare la vostra attività di gioco su PlayStation 4 e PlayStation 5 nel vostro profilo utente."

Viene poi spiegato che il collegamento funziona in modo simile a quanto visto con altri servizi e piattaforme: legati gli account, il gioco che si sta giocando su PS4 o PS5 sarà mostrato tra le attività di Discord. Sarà possibile anche mostrare l'ID PlayStation Network sul profilo, così che i propri contatti possano aggiungerlo.

Si tratta di un modo molto comodo per sapere a cosa stanno giocando gli amici, in particolare se sono impegnati in titoli con disponibile il cross-play con altre piattaforme.

Per verificare il collegamento, aprite Discord e andate nel menù Impostazioni Utente > Collegamenti. Se ancora non lo trovate, non vi resta che attendere che venga sbloccato.

L'annuncio della collaborazione tra Sony e Discord era stato dato qualche mese fa e ora, finalmente, si è concretizzato. Gli utenti PlayStation ne saranno felici.