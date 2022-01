Bungie: i nuovi giochi in sviluppo non saranno esclusive PlayStation

In una sessione di domande e risposte, pubblicata subito dopo l'annuncio dell'acquisizione da parte di Sony, Bungie ha confermato che i suoi giochi in sviluppo non saranno esclusive PlayStation, ma multipiattaforma.

Non si può dire che in questo caso sia mancata chiarezza sull'argomento, visto che la cosa è stata detta da Jim Ryan, il presidente e CEO di Sony, da Hermen Hulst, il capo dei PlayStation Studios e ora da Bungie stessa, in modo oltretutto cristallino.

Alla domanda: "Bungie sta sviluppando dei nuovi giochi, diventeranno esclusive PlayStation?" la risposta è stata "No. Vogliamo che i mondi che creiamo arrivino ovunque le persone giocano. Proseguiremo ad auto pubblicarci e a essere indipendenti a livello creativo e continueremo a guidare una sola comunità di Bungie."

Bungie ha anche chiarito che tutti i contenuti in arrivo per Destiny 2, quelli già annunciati e quelli non ancora annunciati, saranno multipiattaforma. Quindi il supporto per Steam, Xbox e Stadia proseguirà anche in futuro.