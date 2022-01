Bungie aiuterà PlayStation a portare i suoi giochi a centinaia di milioni di giocatori, per Hulst

Per Hermen Hulst, il capo dei PlayStation Studios, l'acquisizione di Bungie da parte di Sony aiuterà a espandere l'ecosistema PlayStation a centinaia di migliaia di videogiocatori. L'alto dirigente della compagnia, nonché figura chiave di PlayStation, ha toccato l'argomento in un post pubblicato sul PlayStation Blog.

Di base Hulst ha confermato le parole di Jim Ryan, che ha motivato l'acquisizione con la volontà di PlayStation di espandere il suo portfolio di titoli live service e di guardare oltre le console.

Hulst: "Penso che l'ingresso di Bungie nella famiglia PlayStation aumenterà le capacità dei PlayStation Studios e di Bungie, e realizzerà la nostra visione di espandere PlayStation a centinaia di milioni di giocatori. Come autori di videogiochi, questo è sempre stato il nostro obiettivo: portare la nostra visione a più persone possibili."

Comunque sia, il suo messaggio, ha mirato più a lodare Bungie come studio di sviluppo che a dettare le prospettive della compagnia per il futuro: "Per iniziare, sappiate che sono un grande fan di Bungie. È uno studio storico che ha dato un contributo significativo al medium che tutti amiamo. Il gameplay di Bungie è leggendario grazie alle sue meccaniche fluide ed equilibrate che sono facili da imparare ma difficili da mollare."