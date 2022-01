Sony: valore delle azioni cresce del 4% dopo l'annuncio dell'acquisizione di Bungie

L'acquisizione di Bungie da parte di Sony PlayStation è stata molto rumorosa e sta per certo aiutando il valore delle azioni della compagnia. Al momento della scrittura, infatti, il valore delle azioni della compagnia è del +4.3%, per un valore per azione di 111.48 dollari.

Ovviamente la variazione non è unicamente frutto dell'annuncio dell'acquisizione di Bungie e la crescita era già iniziata nelle ore precedenti. Il fatto però che non vi sia stato un calo subito dopo l'annuncio è già di per sé una nota positiva. Ricordiamo infatti che Microsoft aveva perso l'1% subito dopo l'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard (che invece aveva guadagnato un +28% circa).

Notiamo però che il valore delle azioni di Sony non è ancora tornato pari a quello del 18 gennaio 2022, giorno di annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. A propria volta, tale valore era inferiore a quello della prima metà del mese. Il valore delle azioni della compagnia, in sostanza, non è certo determinato unicamente dall'annuncio di acquisizioni della divisione videoludica.

Sony è sempre interessata ad ampliare i PlayStation Studios, ci sono nuove acquisizioni in arrivo dopo Bungie, secondo quanto detto da Jim Ryan.

Inoltre, sapevate che l'acquisizione di Bungie da parte di Sony era così segreta che molti dipendenti l'hanno appena scoperta?