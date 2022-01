Phil Spencer si congratula con PlayStation per l'acquisizione di Bungie

Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha commentato l'acquisizione di Bungie da parte di Sony PlayStation, facendo i propri complimenti alle parti coinvolte. Il tutto è stato scritto, come sempre, tramite Twitter.

Spencer ha scritto, come potete vedere voi stessi qui sotto: "Congratulazioni ai talentuosi team di Bungie, è un grande testamento alla vostra creatività. E congratulazioni a PlayStation e a Hermen Hulst per l'aggiunta di un così talentuoso team ai vostri studios."

Bungie, come ben sappiamo, è cresciuta attorno a Microsoft e a Xbox, realizzando i primi capitoli di Halo. Successivamente, la compagnia ha deciso di staccarsi e realizzare Destiny, insieme ad Activision nel 2010. Il team ha però poi riacquistato la propria indipendenza nel 2019 e, ora, entra a far parte dei PlayStation Studios. In una certa misura, però, Bungie è "anomalo" in quanto mantiene massima libertà creativa ma soprattutto continuerà a produrre e pubblicare i propri giochi, che rimarranno multipiattaforma.

Bungie ha una storia quindi molto interessante, fatta di ricerca di indipendenza ma anche di accordi commerciali con le più grandi compagnie videoludiche al mondo. Di certo, però, non sarà l'ultima mossa di PlayStation; ci sono nuove acquisizioni in arrivo dopo Bungie, ha svelato Jim Ryan.