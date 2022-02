Sony e Microsoft: ci sarà un’altra grande acquisizione secondo Jeff Grubb, si tratta di Capcom?

Durante l'ultimo podcast di GamesBeat, il giornalista Jeff Grubb ha affermato che all'orizzonte c'è un'altra importante acquisizione, persino più grande di quella di Bungie, ma senza specificare se da parte di Microsoft o Sony. Tuttavia, stando a un piccolo indizio dato dallo stesso Grubb, a quanto pare l'operazione potrebbe coinvolgere Capcom, la casa di Monster Hunter, Resident Evil, Devil May Cry e Street Fighter.

Come segnala IdleSloth su Twitter, durante il podcast Grubb ha suggerito che un'acquisizione più grande di quella di Bungie verrà annunciata prossimamente.

Queste affermazioni sono state affiancate da una frase molto interessante, ovvero "It Takes Two To Tango", che ha dato via a diverse speculazioni. Grubb successivamente ha specificato che non si riferiva né a Take-Two né a Hazelight, gli autori di It Takes Two.

Tuttavia, come fa notare il gola profonda Nick Baker su Twitter, potrebbe trattarsi di un riferimento a Resident Evil 5, che per l'appunto ha un trofeo/obiettivo dal nome "It Takes Two To Tango". Che Jeff Grubb stia suggerendo l'acquisizione di Capcom da parte di Sony, Microsoft o un altro colosso?

Per il momento comunque non c'è nulla di ufficiale in ballo, quindi prendete con le pinze queste indiscrezioni. In ogni caso altre operazioni come quelle di Activision Blizzard e Bungie non sono da escludere, dato che Sony ha confermato che in futuro ci saranno altre acquisizioni.