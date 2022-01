GRID Legends, il nuovo trailer esplora il rapporto fra uomo e auto

GRID Legends esplora il rapporto fra uomo e auto con il nuovo trailer con protagonista Ncuti Gatwa, l'attore che nella modalità narrativa Driven to Glory interpreta il pilota Valentin Manzi.

Nei giorni scorsi abbiamo provato la modalità Driven to Glory di GRID Legends, trovandola interessante sebbene non particolarmente originale, ma più che altro ben incastrata in una struttura che si preannuncia ricca di contenuti.

"Entra nella mente di una GRID Legend. Ncuti Gatwa interpreta Valentin Manzi nella modalità narrativa di GRID Legends: Driven to Glory. In evidenza anche la Tushek TS 900 Racer Pro, che fa il suo debutto nei videogiochi in GRID Legends", si legge nella sinossi del video.

"GRID Legends crea un equilibrio perfetto tra gare grintose ricche d'azione e un'eclettica rosa di auto fedelmente ricreate dal mondo del motorsport. Modalità multigiocatore multipiattaforma, 130 percorsi globali e oltre un milione di combinazioni di eventi con Crea gara: questo è GRID Legends."

"GRID Legends sarà disponibile dal 25 febbraio su PlayStation, Xbox, Steam e Origin. Prenota per ricevere add-on esclusivi, tra cui auto aggiuntive. Anche la Deluxe Edition di GRID Legends uscirà il 25 febbraio, con ancora più contenuti bonus e quattro enormi espansioni post-lancio."