Horizon Forbidden West, primo provato molto positivo per l'esclusiva PS5 e PS4

Horizon Forbidden West è stato provato da IGN per quattro ore, e le sensazioni espresse da Jonathon Dornbush nei confronti dell'attesa esclusiva PS5 e PS4 sembrano essere molto positive: un'ottima notizia, in attesa delle recensioni complete.

A pochi giorni dal video dedicato al cast di Horizon Forbidden West, pare insomma che Guerrilla Games abbia fatto un gran bel lavoro nel potenziare gli aspetti meno convincenti del primo capitolo della serie. "Il sistema di combattimento è più sfaccettato, l'esplorazione è più libera e il mondo di gioco brulica di nuove forme di vita, sia robotiche che umane, e di cose da fare", ha scritto Dornbush.

Il giornalista ha parlato anche di meccaniche subito familiari ma decisamente rifinite, in particolare quelle relative all'arrampicata: se in Zero Dawn Aloy era parecchio limitata in tal senso, nel nuovo capitolo la verticalità dello scenario appare molto più curata, tanto da avvicinare l'esperienza a quella di un episodio di Assassin's Creed.

Anche il Focus è stato migliorato, consentendo scansioni man mano più approfondite sia in relazione all'ambiente e alle sue possibili interazioni, sia in relazione alle Macchine e ai loro punti deboli, analizzabili ognuno in maniera separata. C'è poi lo Shieldwing, lo scudo di energia che la protagonista può usare anche per planare da grandi altezze.

Infine, gli sviluppatori hanno pensato bene di creare dei villaggi più interessanti da visitare rispetto a Zero Dawn, come Chainscrape. Questo luogo funge da hub non solo per entrare in contatto con nuovi personaggi ma anche per attivare quest secondarie che vanno ad arricchire la struttura di gioco.