Pokémon GO: il Community Day di febbraio 2022 avrà Hoppip come protagonista, data e orari

Con gennaio che volge al termine, Niantic ha iniziato a svelare i piani per Pokémon GO per prossimo mese, annunciando i dettagli sul Community Day di febbraio 2022 e che vedrà come protagonista Hoppip, il Pokémon Erba di seconda generazione.

L'evento si svolgerà sabato 12 febbraio dalle 11:00 alle 17:00 italiane. Il protagonista del Community Day di febbraio è, per l'appunto, Hoppip che apparirà più spesso allo stato selvatico e nella sua versione cromatica.

Non solo, facendo evolvere Skiploom, l'evoluzione di Hoppip, durante l'evento o fino a due ore dopo la sua conclusione, potrete ottenere un Jumpluff capace di usare l'attacco caricato Acrobazia (110 danni nelle Sfide Allenatore, 100 danni nelle Palestre e raid).

Hoppip, il protagonista del Community Day di febbraio 2022 di Pokémon GO

Sarà possibile accedere all'esclusiva storia di ricerca speciale dedicata a Hoppip, "Un salto, un altro ancora e vola via!" per al prezzo di un dollaro. Inoltre durante il Community Day di febbraio 2022 di Pokémon GO saranno attivi i seguenti bonus:

Triplo di polvere di stelle da cattura

L'Aroma dura tre ore

I moduli esca durano tre ore

Scattate foto durante il Community Day per ricevere una sorpresa

Fino a tre biglietti raid gratuiti dalle Palestre durante e fino a due ore dopo l'evento

Hoppip e Skiploom appariranno nei parchi

Caramella L di Hoppip bonus agli Skiploom catturati nei parchi

Inoltre saranno disponibili due offerte durante il Community Day di febbraio 2022 di Pokémon GO. La prima consiste in uno speciale pacco Community Day al costo di 1.280 Pokémonete per ricevere 50 Ultra Ball, due Superincubatrici, sei Pezzi Stella e un MT attacco veloce fuoriclasse. Nel negozio saranno disponibili 30 Ultra Ball gratuite. Infine potrete ottenere adesivi a tema facendo girare i Pokéstop, aprendo i pacchi amicizia o acquistandoli nel negozio in-game.