Dying Light 2: video presenta le modalità grafiche per Xbox Series X

Con la data di uscita di Dying Light 2: Stay Human che si avvicina sempre di più, Techland ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla versione Xbox Series X del gioco e alle modalità grafiche selezionabili dagli utenti in possesso della console di casa Redmond.

Come nel caso di PS5, Dying Light 2: Stay Human su Xbox Series X permette di scegliere tre opzioni grafiche differenti, che influenzano risoluzione, framerate e persino l'utilizzo del ray tracing. Nello specifico, stando a quanto riportato saranno disponibili le seguenti opzioni:

Modalità Performance a 60+FPS

Modalità Risoluzione con 4K

Modalità Qualità con Ray Tracing attivo

Nonostante non venga specificato, possiamo ipotizzare che le modalità Qualità e Risoluzione potrebbero avere un framerate bloccato o che si aggira sui 30fps. Inoltre non è chiaro al momento a quale risoluzione presenteranno la Performance e la Quality mode. In ogni caso, potrete farvi un'idea delle differenze tra le varie modalità grafiche di Dying Light 2 nel filmato qui sopra. Al momento inoltre tutto tace per quanto riguarda la versione Xbox Series S, così come quelle per PS4 Pro e Xbox One X.

Dying Light 2: Stay Human sarà disponibile dal 4 febbraio per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e successivamente via Cloud su Nintendo Switch.