Space Warlord Organ Trading Simulator, la recensione di un gioco su trafficanti d'organi spaziali

E poi ci sono i peggiori di tutti, ovvero quelli che chiedono organi gratis! Gratis, ci credereste mai? Per chi ci hanno preso? Sicuramente non per qualcuno impegnato nella recensione di Space Warlord Organ Trading Simulator !

La vita di un trafficante di organi spaziale non è semplice e galvanizzante come tutti sarebbero portati a pensare. È vero che si è intoccabili, dato che tutti hanno prima o poi bisogno di noi, è vero che si fanno soldi a palate, ma non è tutto rose e fiori. C'è, per esempio, da combattere un'agguerrita concorrenza, impegnata a comprare sul mercato nero i migliori pezzi in vendita. C'è lo stressante panorama azionario con le sue fluttuazioni e ci sono anche coloro che osano minacciarci.

Commercio di organi

In Space Warlord Organ Trading Simulator si commerceranno organi, anche alieni

Come avrete capito in questa introduzione un po' farlocca, Space Warlord Organ Trading Simulator è un manageriale che vi mette nei panni di un trafficante d'organi spaziale. Si tratta di un lavoro molto remunerativo e che, come detto nella breve introduzione da un misterioso narratore fuori campo, vi renderà intoccabili. Questo perché tutti nell'universo hanno bisogno di organi nuovi di zecca, soprattutto se c'è in corso una qualche guerra interstellare.

Questa condizione privilegiata non è, però, assoluta. Ci sono altri come voi e per farvi strada nel business dovrete faticare e non poco. La concorrenza, infatti, non se ne starà con le mani in mano e anzi farà di tutto per mettervi i bastoni tra le ruote, soffiandovi da sotto il naso i pezzi migliori, facendo lievitare i prezzi e minacciandovi in modo sempre meno elegante e sottile.

Potrete decidere d'ignorare le loro intimidazioni e batterli sul loro stesso campo o provare a essere accomodanti, soddisfacendo le loro condizioni. L'ultima possibilità è quella di corromperli, in modo da levarveli di torno per qualche sessione di mercato. Sorprendentemente sembra che i trafficanti di organi spaziali non abbiano una coscienza alla quale rispondere e non si facciano problemi a prendere mazzette...

Comunque il vostro compito sarà quello di venire contattati da poveri disperati alla ricerca di un nuovo organo, con delle caratteristiche ben specifiche. Il vostro compito sarà quello di trovare un organo compatibile possibilmente all'interno del budget offerto, così da guadagnare qualche credito nella transazione. Credito che potrà essere utilizzato per espandere la propria attività, per corrompere i concorrenti o per investire nel mercato borsistico degli organi.

Maggiori affari si faranno e maggiori opportunità si apriranno davanti a voi: si andrà da una più grande varietà di organi da commerciare (alcune delle quali in grado di bucare il vostro cargo o mangiare gli altri organi) a incarichi sempre più impegnativi. La vita del trafficante d'organi non è mai noiosa.