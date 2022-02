Leggende Pokémon Arceus: vendute 1,4 milioni di copie in Giappone nei primi tre giorni

Leggende Pokémon Arceus è stato accolto a braccia aperte in Giappone, vendendo oltre 1,4 milioni di copie in soli tre giorni dal lancio, meglio di quanto fatto da Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e persino da Spada e Scudo.

Stando ai dati condivisi da Famitsu, Leggende Pokémon Arceus ha venduto 1,425 milioni di copie nei primi tre giorni dal lancio ufficiale nel Sol Levante. In confronto, nello stesso periodo di tempo Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente erano arrivati complessivamente a 1,39 milioni di copie mentre Pokémon Spada e Scudo a 1,36 milioni di copie.

Non solo, al momento è il secondo lancio di maggior successo per un gioco Nintendo Switch in Giappone, dietro a Animal Crossing: New Horizons che nei primi tre giorni dal debutto nei negozi ha venduto 1,88 milioni di copie.

Leggende Pokémon Arceus è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.

Nel frattempo Nintendo ha aggiornato i dati di vendita di Nintendo Switch e dei giochi più venduti al 31 dicembre 2021, con Mario Kart 8: Deluxe che si conferma uno dei maggiori successi di sempre per la compagnia di Kyoto.