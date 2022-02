Gran Turismo 7 per PS5, un video di gameplay da 14 minuti a base di replay

Gran Turismo 7 per PS5 è protagonista di un nuovo video di gameplay pubblicato da Game Informer e composto da sequenze differenti, quasi completamente a base di replay.

Presentato ieri sera nell'ambito di uno State of Play, Gran Turismo 7 farà il proprio debutto su PlayStation 5 ma anche PS4 il prossimo 4 marzo e l'esperienza confezionata per l'occasione da Polyphony Digital promette decisamente bene.

I replay rappresentano anche in questo caso la componente più spettacolare del gioco, grazie a una regia di stampo televisivo che coglie molto bene lo spirito delle gare e valorizza tanto i tracciati quanto le vetture che li percorrono.

Come riportato ieri, tuttavia, ci sarà davvero tanta sostanza in questo nuovo episodio, con una World Map tramite cui accedere a nuove feature come il café di Gran Turismo 7 e la modalità Music Rally.

Sul piano tecnico, come si vede anche in questo filmato, c'è davvero poco da dire: la grafica appare straordinaria e potrà contare su tecnologie sofisticate come il ray tracing per un'ulteriore boost visivo.

Abbiamo parlato di questo e altri dettagli nell'ultima anteprima di Gran Turismo 7.