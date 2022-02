Gran Turismo 7, una valanga di informazioni sul racing game più atteso dallo State of Play!

In chiusura, un botto e risposta insieme a Kazunori Yamauchi per toglierci ogni possibile dubbio su quella che sta diventando sempre più una certezza: Gran Turismo 7 potrebbe davvero essere il Gran Turismo definitivo.

Più si avvicina l'uscita, fissata per il 4 marzo 2022, più Gran Turismo 7 appare in splendida forma. L'ultima tornata d'informazioni ci arriva da un duplice evento: lo State of Play che probabilmente avrete appena finito di vedere, più altri trenta minuti di video riservati ai giornalisti e incentrati su aspetti tecnici e di gameplay particolarmente importanti, ma non compatibili con il ritmo di una presentazione pubblica. Una mezz'ora che abbiamo racchiuso in questa anteprima di Gran Turismo 7 .

Al secondo posto delle novità più interessanti ci mettiamo il nuovo sistema di tuning della vettura , legato anche a una nuova interfaccia grafica che sfruttando l'alta risoluzione riempie lo schermo d'informazioni senza mai sembrare confusionaria, permettendo anche di richiamare per ogni funzione una comoda finestra riassuntiva. Tutto sembra essere più snello, veloce e leggibile del solito e a trarne maggior beneficio sembra proprio essere il nostro garage, dove a cofano aperto potremo elaborare i bolidi in nostro possesso modificandone campanature e spazi in frenata, giri di marce e aerodinamica. Qui è dove complessità e facilità d'utilizzo trovano una perfetta quadra nel pulsante "measure" che una volta premuto lancerà in background una simulazione in grado, dopo pochi secondi, di fornirci le nuove statistiche della vettura. Oltre al tuning, in Gran Turismo 7 torna anche la customizzazione della vettura, e da quello che abbiamo intravisto la quantità di kit disponibile per ogni vettura sembra davvero all'altezza dei vecchi tempi.

Sarà quindi possibile avere parti di circuito sotto la pioggia e altre all'asciutto, se la situazione meteorologica lo consentirà e nulla sarà prestabilito se non lo vogliamo. La presenza della pioggia andrà ad accumulare realisticamente acqua sull'asfalto, formando infide pozzanghere negli stessi posti dove tende a ristagnare nella realtà. Lo stesso procedimento avviene al contrario, con l'asfalto che si asciugherà prima sulle traiettorie e più lentamente dove le vetture passeranno meno, lasciando le pozzanghere per ultime. Ovviamente anche il tempo passa, il pomeriggio lascerà gradualmente il posto alla sera e poi alla notte, con la comparsa della luna e delle stelle che come in Gran Turismo 6 saranno perfettamente allineate con la volta celeste reale.

La cosa che ci ha colpito di più è senza dubbio la simulazione metereologica che Polyphony ha inserito nel gioco. Dopo diversi timidi tentativi, limitati nello scopo e nell'implementazione, con Gran Turismo 7 la serie introduce finalmente una sistema meteo all'altezza del suo proverbiale perfezionismo, totalmente dinamico e non più imprigionato in determinate modalità o circuiti. Gran Turismo 7 utilizzerà dati reali per creare formazioni di nuvole simili a quelle che è possibile trovare nella realtà, oltre che per modificare lo stato della pista e la risposta delle autovetture.

Tanti ritorni ma anche rivoluzioni copernicane per una serie che si è sempre dimostrata piuttosto conservatrice, e che attraverso questo nuovo capitolo sembra abbracciare anche una sorprendente quanto inattesa modularità. Kazunori Yamauchi definisce Gran Turismo 7 il Gran Turismo definitivo , che è un po' come dire che ci troviamo davanti a una sorta di Gran Turismo Infinite, un progetto che continuerà a espandersi lungo tutto il ciclo vitale di PlayStation 5 e potenzialmente oltre. Definitivo lo sarà senza dubbio dal punto di vista dei contenuti, con oltre quattrocento vetture da ogni epoca, sparpagliate in tre diversi concessionari dedicati rispettivamente ai classici del passato, alle vetture usate e alle dream car di ultimissima generazione; e lo sarà nel numero di piste e nelle modalità presenti, tra immancabili ritorni e idee tutte nuove come il Gran Turismo Café .

È nell'elegantissimo Gran Turismo Café che troveremo quella che possiamo definire la modalità carriera del gioco, quella che alla fine del viaggio ha anche un suo finale. Questa è costituita da una serie di gare e missioni in mezzo alle quali verremo deliziati da cenni storici e preziosi interventi di autorevoli esponenti dell'industria automobilistica. Quando il giocatore selezionerà il Gran Turismo Café, gli verrà dato un menù composto non da vivande, bensì da automobili, ciascuna ottenibile dopo averne completate le sfide proposte. C'è poi tutto il resto, il World Circuit con oltre cento eventi, il time e il drift trial, le odiate e amate patenti, le gare custom, le gare libere e poi l'online, che è a tutti gli effetti un GT Sport dieci volte più grande, dieci volte più dinamico.

Musica maestro!

Gran Turismo 7: che sfide troveremo nel menù del giorno?

Per Gran Turismo 7, Polyphony Digital ha sviluppato una nuova tecnologia che sincronizza la musica ai replay, con cambi d'inquadratura, zoom drammatici e adrenalinici stacchi in cabina che si alterneranno seguendo i beat del brano scelto o selezionato casualmente dal gioco. Non è soltanto una questione di montaggio a tempo di musica, ma un sistema che inventa nuove inquadrature ogni volta. Gran Turismo ha da sempre i replay migliori, non c'è nessun gioco in grado di tenergli testa, e grazie a Gran Turismo 7 questo dominio continuerà probabilmente ancora per molto tempo.

Anche la nuova modalità Music Rally è basata, come potete intuire dal suo stesso nome, sulla musica: lo scopo è ascoltare guidando l'intero brano selezionato ma non è così facile visto che si inizia con solo pochi beat a disposizione, finiti i quali si arriva al game over. I beat possono però essere ripristinati passando attraverso dei checkpoint, per un sistema che prova a offrire ai giocatori un'esperienza meno dipendente dalla velocità e più focalizzata sul piacere della guida. Nel gioco saranno presenti oltre trecento brani da più di settantacinque artisti internazionali.